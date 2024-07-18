Маск обратился к Шольцу из-за комика, пожелавшего ему и Трампу смерти

Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за немецкого комика, который пожелал предпринимателю смерти.

16 июля Маск прокомментировал в соцсети X пост одной из пользовательниц, которая рассказала о немецком комике Себастьяне Хотце (псевдоним — El Hotzo). Он работает на телеканале, получающем государственное финансирование.

«Я предупреждала вас об Эль Хотце, немецком провластном «комике», который желает смерти [бывшему президенту США] Дональду Трампу. Это был не первый раз, когда он показывал свое истинное лицо. Он надеется, что Илона Маска тоже убьют», — написала девушка.

В ответ бизнесмен задался вопросами: «Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер Шольц, что это?»

Покушение на Трампа произошло 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс стрелял с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал кандидат в президенты. Политик был ранен в ухо. Один зритель погиб, еще двое получили ранения. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы пока неизвестны.

В середине июля Маск рассказал, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. По словам бизнесмена, два человека с оружием в руках были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.