 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск обратился к Шольцу из-за комика, пожелавшего ему и Трампу смерти

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за немецкого комика, который пожелал предпринимателю смерти.

16 июля Маск прокомментировал в соцсети X пост одной из пользовательниц, которая рассказала о немецком комике Себастьяне Хотце (псевдоним — El Hotzo). Он работает на телеканале, получающем государственное финансирование.

«Я предупреждала вас об Эль Хотце, немецком провластном «комике», который желает смерти [бывшему президенту США] Дональду Трампу. Это был не первый раз, когда он показывал свое истинное лицо. Он надеется, что Илона Маска тоже убьют», — написала девушка.

В ответ бизнесмен задался вопросами: «Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер Шольц, что это?»

Покушение на Трампа вызвало всплеск левых теорий заговора в США
Политика
Дональд Трамп

Покушение на Трампа произошло 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс стрелял с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал кандидат в президенты. Политик был ранен в ухо. Один зритель погиб, еще двое получили ранения. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы пока неизвестны.

В середине июля Маск рассказал, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. По словам бизнесмена, два человека с оружием в руках были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Илон Маск Дональд Трамп Олаф Шольц покушение комик США Германия
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты
Политика
Маск запланировал жертвовать на кампанию Трампа по $45 млн в месяц
Политика
Маск увидел вину службы охраны в покушении на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Прокурора попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике Политика, 13:08
Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работу в сентябре Политика, 13:03
Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду однушек Недвижимость, 13:02
Познер рассказал о своем здоровье после сообщений о раке и госпитализации Общество, 13:01
Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак Вино, 12:56
Глава Nokia увидел технологическое отставание Европы от остального мира Бизнес, 12:53
Сын Цзю проведет отборочный чемпионский бой в сентябре Спорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили опасность ракетной атаки Политика, 12:50
В Махачкале водитель Zeekr сбил силовиков при попытке задержания Общество, 12:49
Машина с женщиной за рулем загорелась после атаки дрона под Белгородом Политика, 12:47
В Ростовской области в третий день подряд ограничили электроснабжение Политика, 12:44
В Париже открылась Олимпийская деревня Спорт, 12:41
Как работать с криптовалютой в Белоруссии: возможности для россиян Pro, 12:39
Медали, форма, стадионы: как изменились Олимпийские игры за 100 лет Социальная экономика, 12:34