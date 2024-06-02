«Страна» сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге под Одессой

«Страна» сообщила о попытке диверсии на железной дороге под Одессой

Фото: UkrzalInfo / Telegram

В Одесской области произошла попытка диверсии на железной дороге, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, утром 31 мая сотрудники станции Одесса — Восточная при проверке путей нашли установленные на рельсы металлические предметы, из-за которых поезд мог сойти с рельс. Местное управление Службы безопасности Украины завело дело по статье о диверсии, добавил он. Согласно Уголовному кодексу страны, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце февраля неизвестные взорвали железнодорожный путь в Винницкой области Украины. Полотно получило повреждения, движение железнодорожного транспорта было остановлено. Никто не пострадал, поезд также не получил повреждений.