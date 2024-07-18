Минюст США обвинил жителя Флориды в угрозах Байдену

Минюст США предъявил обвинение жителю штата Флорида за угрозы убить американского президента Джо Байдена, сообщает CNN.

По версии следствия, 39-летний Джейсон Патрик Элдей изначально во время проверки в психиатрической больнице угрожал «перерезать горло Байдену». После этого, в начале июля, агенты Секретной службы США устроили ему допрос, однако факт угроз он отрицал.

Спустя несколько дней Элдей, как утверждает следствие, опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) сообщение: «Сегодня я убью Джо Байдена!» Когда агенты спецслужб проверили его остальные публикации, они обнаружили и другие угрозы в адрес американского президента. Так, в одном из сообщений обвиняемый писал: «Источники: здоровье Джо Байдена стремительно ухудшается. Дела идут не слишком хорошо. Стоит ли мне его прикончить?»

Кроме того, в соцсетях Элдея были найдены «расистские угрозы» в сторону одного из агентов Секретной службы, беседовавших с ним.

Элдей был задержан 15 июля, спустя два дня он предстал перед судом. По данным CBS News, ему предъявлены обвинения по трем пунктам: угрозы в адрес президента, отправка угрожающего сообщения и угрозы в адрес федерального должностного лица.

За пару дней до ареста Элдея, 13 июля, в Пенсильвании произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в него, однако политик почти не пострадал, пуля задела его ухо. Пострадали еще два человека, один погиб. Стрелок был убит.