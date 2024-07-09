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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Меликов заявил, что боевики в Дагестане были из уважаемых семей

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Сергей Меликов (в центре)
Сергей Меликов (в центре) (Фото: agiprd / Telegram)

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики, которые устроили теракты в Дербенте и Махачкале, были из уважаемых семей, об этом он рассказал на встрече с представителями общественности Сергокалинского района, которая прошла в администрации муниципалитета.

«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей, достигших определенных результатов в обществе, в бизнесе, в спорте», — передает его слова «РИА Новости».

Однако это не говорит о том, что их «абсолютно преступные и непонятные» действия олицетворяют мнение жителей района, подчеркнул Меликов. Из-за террористов в регион не могли прийти нормальный бизнес и динамично развиваться предприятия.

Меликов прибыл в Сергокалинский район для обсуждения терактов 23 июня
Политика

Ранее днем Меликов прибыл в Сергокалинский район с рабочим визитом, чтобы обсудить произошедшие теракты в Дербенте и Махачкале.

Террористы напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших. В результате терактов погибли 22 человека — 17 сотрудников полиции и пятеро гражданских.

Среди нападавших были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. А в конце июня силовики пришли в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале для «оперативно-разыскных мероприятий». Там тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров, который был в числе боевиков.

Теги
Дагестан Сергей Меликов террористы
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