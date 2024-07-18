Участницу обнаженной съемки на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил художницу Анну Пантелееву, которая участвовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище, под домашний арест. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева в телеграм-канале.
Другая фигурантка дела — Ярослава Гуменная — была освобождена из-под стражи, уголовное производство против нее прекращено.
Еще двоим задержанным Кристине Рожковой и Сергею Евстюхину продлили пребывание под стражей на месяц, пишет «Фонтанка».
По версии следствия, 17 июня Пантелеева вместе с остальными фигурантами провела на Большеохтинском кладбище «фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики». После этого снимки и видеозаписи они выложили в интернет.
На следующий день после фотосессии следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
Всех задержанных суд отправил в СИЗО почти на месяц — до 17 июля.
Пантелеева отмечала, что участники фотосессии не преследовали цели кого-либо оскорбить. По ее словам, после публикации фотографий ей начали массово угрожать сторонники «Мужского государства» (признано экстремистской организацией и запрещено в России).
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