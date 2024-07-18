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Участницу обнаженной съемки на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО

Участницу голой фотосессии на кладбище в Петербурге отправили под домашний арест

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил художницу Анну Пантелееву, которая участвовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище, под домашний арест. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева в телеграм-канале.

Другая фигурантка дела — Ярослава Гуменная — была освобождена из-под стражи, уголовное производство против нее прекращено.

Еще двоим задержанным Кристине Рожковой и Сергею Евстюхину продлили пребывание под стражей на месяц, пишет «Фонтанка».

По версии следствия, 17 июня Пантелеева вместе с остальными фигурантами провела на Большеохтинском кладбище «фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики». После этого снимки и видеозаписи они выложили в интернет.

Суд в Петербурге арестовал художницу за обнаженную фотосессию на кладбище
Общество
Анна&nbsp;Пантелеева

На следующий день после фотосессии следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Всех задержанных суд отправил в СИЗО почти на месяц — до 17 июля.

Пантелеева отмечала, что участники фотосессии не преследовали цели кого-либо оскорбить. По ее словам, после публикации фотографий ей начали массово угрожать сторонники «Мужского государства» (признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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Теги
Санкт-Петербург СИЗО фотосессия кладбище домашний арест
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