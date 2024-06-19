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Общество ,  
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Суд в Петербурге арестовал художницу за обнаженную фотосессию на кладбище

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Анна Пантелеева (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Суд в Санкт-Петербурге отправил на месяц под стражу художницу Анну Пантелееву, которая участвовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Пантелеевой. <...> Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав Пантелеевой стражу по 17.07.2024», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июня 2024 года Пантелеева вместе с группой неустановленных лиц находилась на Большеохтинском кладбище, где они провели «фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики». После этого фотографии и видеозаписи они выложили в Сеть.

После голой фотосессии художницы на кладбище в Петербурге возбудили дело
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

После фотосессии 18 июня следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

По словам девушки, участники фотосессии не преследовали цели кого-либо оскорбить.

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Теги
Санкт-Петербург фотосессия кладбище

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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