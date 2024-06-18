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Общество ,  
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После голой фотосессии художницы на кладбище в Петербурге возбудили дело

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 22-летнюю местную жительницу завели уголовное дело за участие в провокационной фотосессии на кладбище, сообщил РБК начальник пресс-службы Управления МВД по городу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Сотрудники полиции 17 июня обнаружили в Сети пост с провокационной фотосессией на одном из кладбищ Петербурга.

«В результате проверки полицейские установили, что событие происходило 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе Петербурга. <...> оперативники Центра «Э» Главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга», — сообщил Спепченко.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

«Фонтанка» пишет, что задержанная — художница Анна Пантелеева. Она сообщила в соцсетях, что после публикации фотографий ей начали массово угрожать сторонники «Мужского государства» (признано экстремистской организацией и запрещено). По словам девушки, авторы фотосессии не преследовали цели кого-либо оскорбить.

В Петербурге задержали двух человек за фотосессию у храма Спаса на Крови
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Вид на храм Спас на Крови

В ноябре 2021 года полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин по подозрению в причастности к фотосессии у храма Спаса на Крови. Тогда в социальных сетях распространились фотографии двух обнаженных молодых людей на фоне храма.

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Теги
МВД уголовное дело фотосессия Санкт-Петербург новости

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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