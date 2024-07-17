При обстреле Шебекино ранения получили три человека
При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области ранены три человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.
Кроме того, в городе получили повреждения три многоквартирных дома, а в частном секторе сгорел гараж с автомобилем. Повреждения получили также коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.
В предыдущий день Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино и села Новая Таволжанка ранения получили четыре мирных жителя.
В Шебекино у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти.
Еще один мужчина был ранен в селе Новая Таволжанка. «Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ [Центральная районная больница]», — уточнил тогда Гладков.
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