При обстреле Шебекино ранения получили три человека

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области ранены три человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.

Кроме того, в городе получили повреждения три многоквартирных дома, а в частном секторе сгорел гараж с автомобилем. Повреждения получили также коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.

В предыдущий день Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино и села Новая Таволжанка ранения получили четыре мирных жителя.

В Шебекино у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти.

Еще один мужчина был ранен в селе Новая Таволжанка. «Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ [Центральная районная больница]», — уточнил тогда Гладков.