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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино ранения получили три человека

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области ранены три человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.

Кроме того, в городе получили повреждения три многоквартирных дома, а в частном секторе сгорел гараж с автомобилем. Повреждения получили также коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.

Гладков сообщил об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Шебекино
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

В предыдущий день Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино и села Новая Таволжанка ранения получили четыре мирных жителя.

В Шебекино у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти.

Еще один мужчина был ранен в селе Новая Таволжанка. «Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ [Центральная районная больница]», — уточнил тогда Гладков.

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Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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