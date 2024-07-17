На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет

Фото: Екатерина Виноградова / РБК

Для тушения пожара в здании Центра цифровизации образования в центре Москвы прилетел вертолет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«К месту следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в публикации. Он уже приступил к тушению.

С огнем борются еще более 100 человек и 34 единицы техники. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что огонь охватил около 800 кв. м.

Центр цифровизации образования расположен у станции метро «Улица 1905 года». Его создали в 2021 году по распоряжению правительства Москвы. Движение по улице Пресненский Вал временно перекрыли. В столичном Дептрансе призвали выбирать объездные пути.