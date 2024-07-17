На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет
Для тушения пожара в здании Центра цифровизации образования в центре Москвы прилетел вертолет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
«К месту следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в публикации. Он уже приступил к тушению.
С огнем борются еще более 100 человек и 34 единицы техники. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что огонь охватил около 800 кв. м.
Центр цифровизации образования расположен у станции метро «Улица 1905 года». Его создали в 2021 году по распоряжению правительства Москвы. Движение по улице Пресненский Вал временно перекрыли. В столичном Дептрансе призвали выбирать объездные пути.
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