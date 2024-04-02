В России выявили 438 причастных к поджогам военкоматов

Колокольцев: с начала спецоперации выявили 438 причастных к поджогам военкоматов

Владимир Колокольцев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

С начала военной операции власти выявили более 430 человек, причастных к поджогам военкоматов, железнодорожных и других объектов, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

«С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — сказал Колокольцев (цитата по ТАСС).

По данным главы МВД, в 2023 году полицейские в профилактических целях провели свыше 19 тыс. бесед среди молодежи, большая часть лекций состоялась в учебных заведениях. Охват аудитории, уточнил Колокольцев, — более 1 миллиона человек.

Глава МВД добавил, что ведомство и дальше будет выстраивать открытый диалог с обществом и укреплять обратную связь в вопросе нетерпимости к экстремизму.

В январе 2024 года замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник заявил, что с начала военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти.

85% дел о поджоге раскрыли, полиция к тому времени установила 220 лиц, причастных к поджогам, из них 15 — несовершеннолетние.

Как отметил Колесник, полиция зафиксировала 184 диверсии на железной дороге. В них обвиняется 141 человек, 59 из них — подростки. Наличие среди преступников несовершеннолетних Колесник связал с низким достатком их семей.