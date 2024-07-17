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Политика ,  
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Трамп заявил об обязанности Тайваня платить США за поддержку обороны

Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Тайвань должен платить США за свою оборону, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Bloomberg Businessweek.

«Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань ничего нам не дает», — сказал Трамп на вопрос о его планах защитить регион от Китая.

Пекин мог бы просто бомбить Тайвань, считает бывший американский президент.

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Тайвань забрал почти 100% бизнеса по производству микрочипов, добавил политик. Однако Трамп отметил, что уважает жителей региона.

На фоне интервью Трампа акции тайваньского производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) упали. По данным Blomberg, компания потеряла в стоимости ценных бумаг 2,37%.

Премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай в ответ на высказывание Трампа заявил, что Тайвань и США поддерживают хорошие отношения, сообщает Reuters. Тайбэй наращивает свой оборонный бюджет и демонстрирует свою ответственность перед международным сообществом, подчеркнул премьер.

По данным Reuters, большую часть расходов по размещению американских военных баз в Азии Япония и Южная Корея берут на себя, однако для Тайваня такого соглашения нет.

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При этом остров тратит крупные средства на американское оружие, на данный момент у региона накопился портфель поставок оружия из США на сумму около $19 млрд. В частности, в июне Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню ракет и беспилотников на $360 млн.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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