Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон около 9:15 мск. В Минобороны не уточнили, над каким районом сбили устройство.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В Белгородской области почти ежедневно уничтожают такие устройства, в том числе дроны-камикадзе.
Утром 17 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что их уничтожили над Суражским районом в северо-западной части области. Никто не пострадал, разрушений не было.
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