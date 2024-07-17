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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО сбила летящий над Белгородской областью дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон около 9:15 мск. В Минобороны не уточнили, над каким районом сбили устройство.

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С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В Белгородской области почти ежедневно уничтожают такие устройства, в том числе дроны-камикадзе.

Утром 17 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что их уничтожили над Суражским районом в северо-западной части области. Никто не пострадал, разрушений не было.

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники Украина
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