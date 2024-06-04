Чемпион Шотландии по боксу умер в 28 лет от полученных в ДТП травм
Чемпион Шотландии по боксу Энди Там скончался в возрасте 28 лет от травм, полученных в ДТП на прошлой неделе. Об этом сообщает The Mirror.
Там 30 мая в городе Камберналд (Северный Ланкашир) на своем мотоцикле Kawasaki столкнулся с Hyundai Tucson. Он был доставлен в больницу в Глазго в критическом состоянии и умер спустя три дня.
На счету Тама было шесть побед и два поражения на профессиональном ринге. Пояс чемпиона Шотландии в полулегком весе он завоевал в сентябре 2023 года.
«Энди был чемпионом на ринге и хорошим человеком за его пределами. Было большой честью видеть его в нашей команде на протяжении всей его профессиональной боксерской карьеры, и нам всем его будет очень не хватать. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями», — говорится в сообщении в соцсети Х клуба St Andrew's, где Там тренировался.
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