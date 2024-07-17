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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто допустил проведение второго саммита по Украине в 2024 году

Глава МИД Венгрии Сийярто: второй саммит по Украине может пройти в 2024 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине может состояться в 2024 году, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили», — отметил Сийярто.

Он добавил, что Швейцария, организовавшая первый раунд в середине июня, сделала большой вклад в достижение мирного решения. «Но очевидно, что, если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным», — сказал министр. По словам Сийярто, на мирной конференции должны быть представлены обе стороны.

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По итогам саммита в Швейцарии была подписана декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 80 стран-участниц, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда. В Швейцарии пояснили, что это «живой документ» и страны могут в любой момент как присоединиться к декларации, так и отказаться от подписи.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что России через посредников передадут наработки после завершения конференции. Его российский коллега Владимир Путин назвал мероприятие «уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».

Руководитель швейцарской делегации на конференции Габриэль Люхингер исключил проведение второго раунда в Европе или другой западной стране. По его словам, новый саммит может пройти в Саудовской Аравии и в мероприятие Россия «должна быть каким-то образом интегрирована».

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Теги
Сийярто Петер Венгрия Украина саммит Россия
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