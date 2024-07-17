У «Кинопоиска» сменился гендиректор

Александр Дунаевский (Фото: englishcanal / VK)

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сменил руководителя, в базе СПАРК руководителем указан Александр Дунаевский. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

С 11 июля платформу перестал возглавлять гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский, который продолжит развивать основной бизнес российской части «Яндекса», сообщили изданию участники рынка. Савиновский возглавлял онлайн-кинотеатр с 2016 года.

Дунаевский с 2018 года отвечал в компании за развитие продукта. Также он занимался развитием билетного сервиса и редакционных медиа. По информации газеты, в новой должности Дунаевский сосредоточится на укрупнении онлайн-кинотеатра, в частности появлении у сервиса новых функций.

РБК обратился за комментарием в «Кинопоиск».

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса» 15 июля. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основным владельцем компании стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый».

Yandex N.V. сменила название на Nebius Group. К управлению компанией вернулся сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза и покинувший Yandex N.V. в 2022 году.