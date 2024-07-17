МИД пообещал ответить на любую провокацию Украины в отношении Белоруссии
На любую провокацию Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ в соответствии с военной доктриной Союзного государства, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию. Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — отметил дипломат.
Полищук напомнил, что на сегодняшний день в Белоруссии развернули совместную региональную группировку войск, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это, по его словам, должно содействовать Вооруженным силам Белоруссии в обеспечении безопасности западных рубежей Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
5 июля 2024 года замначальника Генштаба белорусских вооруженных сил генерал-майор Владимир Куприянюк заявил, что украинские военные продолжают «демонстративные» действия на границе с Белоруссией, которые в Минске расценивают как провокации. По его словам, для них украинские военные используют беспилотники, которые не единожды нарушали государственную границу Белоруссии.
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