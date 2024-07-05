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Военная операция на Украине ,  
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В Минске заявили об интенсивных провокациях со стороны Украины на границе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Погран. комитет Беларуси / ТАСС
Фото: Погран. комитет Беларуси / ТАСС

Украинские военные продолжают «демонстративные» действия на границе с Белоруссией, которые в Минске расценивают как провокации, заявил заместитель начальника Генерального штаба белорусских Вооруженных Сил, генерал-майор Владимир Куприянюк на брифинге о развитии обстановки вокруг страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

«Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований», — сказал Куприянюк. По его словам, ВСУ используют для этого беспилотники, которые не один раз нарушали государственную границу Белоруссии.

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Украина задействует для охраны своей границы формирования из состава механизированных войск, силы территориальной обороны и национальную полицию, уточнил генерал-майор. В приграничных районах наблюдается передвижение танков, артиллерии и систем ПВО. Украинская сторона делает это не только для разведки, но и с целью диверсий, подчеркнул Куприянюк.

В последнее время украинские вооруженные силы активизировались у границы с Белоруссией, заявил 2 июля президент Александр Лукашенко. Он призвал Украину «не баловаться и не шалить с огнем», так как это «очень опасно». В случае угрозы ответ будет жестким и решительным, подчеркнул белорусский лидер.

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Белоруссия Украина ВСУ граница беспилотники провокации
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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