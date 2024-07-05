В Минске заявили об интенсивных провокациях со стороны Украины на границе

Фото: Погран. комитет Беларуси / ТАСС

Украинские военные продолжают «демонстративные» действия на границе с Белоруссией, которые в Минске расценивают как провокации, заявил заместитель начальника Генерального штаба белорусских Вооруженных Сил, генерал-майор Владимир Куприянюк на брифинге о развитии обстановки вокруг страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

«Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований», — сказал Куприянюк. По его словам, ВСУ используют для этого беспилотники, которые не один раз нарушали государственную границу Белоруссии.

Украина задействует для охраны своей границы формирования из состава механизированных войск, силы территориальной обороны и национальную полицию, уточнил генерал-майор. В приграничных районах наблюдается передвижение танков, артиллерии и систем ПВО. Украинская сторона делает это не только для разведки, но и с целью диверсий, подчеркнул Куприянюк.

В последнее время украинские вооруженные силы активизировались у границы с Белоруссией, заявил 2 июля президент Александр Лукашенко. Он призвал Украину «не баловаться и не шалить с огнем», так как это «очень опасно». В случае угрозы ответ будет жестким и решительным, подчеркнул белорусский лидер.