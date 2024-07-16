Пожарный получил осколочные ранения при атаке дрона в Курской области
Украинский дрон атаковал дом в одном из поселков Курской области, при тушении возникшего пожара от повторной атаки пострадал пожарный, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, инцидент произошел в поселке Тёткино Глушковского района. «Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель», — написал Смирнов.
Он заверил, что пожарному тут же оказали медицинскую помощь и направили на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу.
Днем 16 июля Смирнов сообщал об атаке беспилотника на комбайн в поле в том же Глушковском районе. Пострадал водитель машины, его решили отправить на лечение в Курскую областную больницу, уточнил врио губернатора.
Утром во вторник еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на один из жилых домов в Тёткино, пострадал местный житель.
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