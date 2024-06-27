Bloomberg узнал об оценке SpaceX в $210 млрд

SpaceX намерена продать свои акции инвесторам по цене $112 за штуку. Таким образом, стоимость компании приближается к $210 млрд, пишет Bloomberg. В декабре ее оценивали в $175 млрд

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SpaceX продаст акции по цене $112 за штуку в рамках тендерного предложения для инвесторов, стоимость компании Илона Маска приближается к $210 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В декабре 2023 года стоимость SpaceX оценивали в $175 млрд, тогда компания планировала продать акции инвесторам по цене около $95 за штуку.

Собеседники Bloomberg назвали поводом для тендерного предложения SpaceX — второго по стоимости стартапа в мире — «значительный спрос инвесторов». Оценка компании в $210 млрд является рекордной для американской компании, но ниже стоимости ByteDance Ltd (владеет TikTok) — $268 млрд, отмечает агентство. Однако по рыночной капитализации SpaceX уже сравнялась с рядом крупнейших мировых компаний.

Тендер еще не завершен, и стоимость компании может меняться в зависимости от заинтересованности продавцов и покупателей, пишет Bloomberg. Представители SpaceX не ответили на запрос агентства.

SpaceX основана в 2002 году. Компания осуществляет космические запуски с использованием ракеты-носителя Falcon и является крупнейшим спутниковым оператором в мире. У нее в наличии более 5 тыс. спутников Starlink, способных обеспечить высокоскоростное подключение к интернету, в том числе в зонах боевых действий, стихийных бедствий и отдаленных районах планеты.

6 июня в компании сообщили об успешном испытании прототипа корабля Starship — он приземлился в Индийском океане. Starship вывел на орбиту самую мощную из когда-либо созданных ракет-носителей в мире — Super Heavy. Она способна выводить на орбиту до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном.

Forbes оценивает состояние Маска в $213,1 млрд, а Bloomberg — в $206 млрд.