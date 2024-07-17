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Военная операция на Украине ,  
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МВД России объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск Украины

В России объявили в розыск замначальника штаба сухопутных войск Украины Федорова
Сюжет
Военная операция на Украине

МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ игоря Федорова, соответствующий документ опубликован в базе розыска МВД.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федорова. Однако статья, по которой разыскивается украинский военный, не указывается.

По данным ТАСС, Федоров окончил Киевское высшее военное командное училище имени М. В. Фрунзе и Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1992 году вступил в ВСУ, через семь лет стал начальником штаба. Первым заместителя начальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины был назначен в августе 2006 года.

МВД объявило в розыск двух украинских генералов
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

2 июля Российское МВД объявило в розыск экс-командующего оперативного командования «Запад» ВСУ генерала Игоря Довганя и бывшего замруководителя «антитеррористической операции» (АТО) Киева в Донбассе генерала Владислава Лищинского.

В тот же день Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИДа Павла Климкина по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК).

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Теги
ВСУ Генеральный штаб ВСУ Игорь Федоров розыск
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