Гаагский суд дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы

Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово признал бывшего командира Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера Шалу виновным в трех военных преступлениях и дал ему 18 лет тюремного заключения.

Шала был признан виновным в произвольных задержаниях, пытках и убийстве, совершенных в период с 17 мая по 5 июня 1999 года. Судебная коллегия заключила, что он лично несет ответственность за пытки на металлургическом заводе в городе Кукес (Албания), который служил штабом ОАК и использовался в том числе для вербовки, мобилизации и допросов.

По оценкам следствия, общее число задержанных, доставленных в штаб ОАК, составило около 40 человек, они содержались в «бесчеловечных и унижающих достоинство условиях». Задержанных также подвергали жестким допросам, одного из них застрелили.

Бывший командир ОАК был арестован в 2021 году в Бельгии и доставлен в следственный изолятор в Гааге. Слушания по его делу велись на протяжении трех лет.

В 1996 году сепаратисты создали Освободительную армию Косово (ОАК), которая выступала за отделение от Югославии. Кризис достиг апогея в 1998 году, когда боевики ОАК захватили около 40% Косово. В том эе году ОАК начала боевые действия против сербских властей с целью добиться выхода Косово из состава Югославии. В ответ Белград начал проведение широкомасштабной военной операции против сепаратистов. Боевые действия в регионе закончились после того, как НАТО подвергло Югославию разрушительным бомбардировкам, вынудив президента Слободана Милошевича вывести войска из Косова.

Специальный трибунал по Косово в Гааге был создан в 2016 году для расследования военных преступлений, преступлений против человечности, пыток и насильственных переселений, которые происходили в Косово с начала 1998 до конца 2000 года: в результате войны погибли более 10 тысяч человек,

В ноябре 2020 года спецтрибунал выдвинул обвинения целому ряду политиков, среди которых был президент Республики Косово Хашим Тачи.