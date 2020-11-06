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Специальный суд по Косово в Гааге взял под стражу Хашима Тачи

Хашима Тачи, с 2016 года возглавляющего Косово, обвиняют в военных преступлениях, совершенных в 1990-х годах во время войны за независимость республики
Хашим Тачи
Хашим Тачи (Фото: Stringer / EPA / ТАСС)

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, задержан и взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Помимо Тачи под стражу взяты бывший спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров «Освободительной армии Косово» Реджеп Селими и бывший председатель парламента Якуп Красничи, говорится в сообщении прокуратуры.

В суде отметили, что Тачи, Весели, Селими и Красничи обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Днем 5 ноября Тачи на пресс-конференции объявил, что покидает пост президента республики Косово, чтобы предстать перед судом в Гааге. Он объяснил, что таким образом делает шаг «для защиты целостности президентства» в стране.

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Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году после затяжного конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге поддержали ее независимость. Россия не входит в их число.

Хашим Тачи в период войны республики за независимость был одним из полевых командиров и руководителей «Армии освобождения Косово», состоявшей из албанских сепаратистов. В Сербии эту группировку считали террористической. В 1997 году Окружной суд Приштины признал Тачи виновным в террористической деятельности и заочно приговорил к десяти годам лишения свободы. Позже в Сербии его также начали обвинять в актах геноцида и торговле человеческими органами.

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После войны Тачи основал Партию демократического прогресса Косова, затем преобразованную в Демократическую партию Косова (ДПК). С 2008 года по 2014 год Тачи занимал должность премьер-министра республики, а в 2016 году был избран президентом.

В этом году специализированная прокуратура по Косово в Гааге предъявила Тачи и еще нескольким руководителям «Армии освобождения Косово» обвинения в совершении военных преступлений. Часть доказательств по этому делу предоставила Сербия.

Автор
Анастасия Курносова
Косово Гаага
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