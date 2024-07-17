 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИДа Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Встреча прошла 16 июля в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН. По сообщению МИДа, на ней Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, заявил об обреченности попыток «коллективного Запада» предъявлять России какие-либо ультиматумы.

Кроме того, российская сторона отметила отход конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее «присоединения к антироссийским акциям западных столиц». В МИДе добавили, что действия Берна будут фиксироваться и учитываться при выстраивании «российской линии на швейцарском направлении».

Представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что встреча прошла по инициативе швейцарской стороны.

Швейцария внесла в санкционные списки 155 россиян и компаний
Политика
Фото:Ulrich Nusko / Global Look Press

В Швейцарии 15-16 июня проходил украинский саммит мира. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Участники мероприятия обсудили три ее пункта — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Президент Владимир Путин называл уловкой саммит в Швейцарии — на нем, по словам президента, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

Берн также присоединился к западным санкциям. 9 июля Швейцария расширила санкции на 69 физических и 47 юридических лиц, заявив, что присоединяется к 14-му пакету ЕС. Страна также запретила рекламу «РИА Новостей», «Известий» и «Российской газеты».

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Сергей Лавров Швейцария МИД министерская встреча Совбез ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров напомнил США, кто может пострадать в новой глобальной войне
Политика
Лавров приехал на заседание Совбеза ООН
Политика
Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания Совбеза ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Гаагский суд дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы Политика, 03:23
Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа Политика, 03:09
Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге Общество, 02:40
Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом Политика, 02:28
Медведев пригласил Pink Floyd выступить перед российскими военными Политика, 02:00
Трамп заявил о нелюбви к санкциями Политика, 01:39
В Дагестане восстановили энергоснабжение после сбоя на Ростовской АЭС Общество, 01:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США отвергли требование России устранить первопричины кризиса на Украине Политика, 01:08
В ФНС назвали размер долга Ивлеевой Общество, 00:50
Медведев назвал условие, при котором Россию приняли бы в НАТО Политика, 00:39
CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты Политика, 00:16
В шаге от трагедии. США перед ЧМ провалили организацию Кубка Америки Спорт, 00:00
Аудиторы раскрыли объем долгов налогоплательщиков перед ФНС Экономика, 00:00
Депутаты изменили норму о сплошных рубках на Байкале Политика, 00:00