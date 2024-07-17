Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИДа Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Встреча прошла 16 июля в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН. По сообщению МИДа, на ней Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, заявил об обреченности попыток «коллективного Запада» предъявлять России какие-либо ультиматумы.

Кроме того, российская сторона отметила отход конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее «присоединения к антироссийским акциям западных столиц». В МИДе добавили, что действия Берна будут фиксироваться и учитываться при выстраивании «российской линии на швейцарском направлении».

Представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что встреча прошла по инициативе швейцарской стороны.

В Швейцарии 15-16 июня проходил украинский саммит мира. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Участники мероприятия обсудили три ее пункта — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Президент Владимир Путин называл уловкой саммит в Швейцарии — на нем, по словам президента, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

Берн также присоединился к западным санкциям. 9 июля Швейцария расширила санкции на 69 физических и 47 юридических лиц, заявив, что присоединяется к 14-му пакету ЕС. Страна также запретила рекламу «РИА Новостей», «Известий» и «Российской газеты».

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.