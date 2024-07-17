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Дело инстаблогеров ,  
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В ФНС назвали размер долга Ивлеевой

«Известия»: долг Насти Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн руб.
Сюжет
Дело инстаблогеров

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос почти до 21 млн руб, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В июне 2024 года ФНС заблокировала счета блогера из-за долга в размере 11,3 млн руб. Сумма налоговой задолженности бывшей ведущей «Орла и Решки» выросла почти вдвое, поскольку Ивлеева не оплачивала долг налоговой с мая 2024 года. К сумме также прибавились штрафы за уклонение от уплаты, и она составила 20,9 млн руб.

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Анастасия Ивлеева

В декабре 2023 года за проведение «голой» вечеринки блогера оштрафовали на 100 тыс. руб. Скандальное мероприятие состоялось в московском клубе Mutabor, среди гостей Ивлеевой были звезды шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Дмитрий Билан.

На фоне «голой вечеринки» Ивлеевой заинтересовались налоговые органы. Мероприятие возмутило ряд депутатов, активистов и общественных организаций, которые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Связанных с Ивлеевой юрлиц заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса, по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб.

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Настя Ивлеева ФНС проверки выплата долга
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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