В ФНС назвали размер долга Ивлеевой

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос почти до 21 млн руб, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В июне 2024 года ФНС заблокировала счета блогера из-за долга в размере 11,3 млн руб. Сумма налоговой задолженности бывшей ведущей «Орла и Решки» выросла почти вдвое, поскольку Ивлеева не оплачивала долг налоговой с мая 2024 года. К сумме также прибавились штрафы за уклонение от уплаты, и она составила 20,9 млн руб.

В декабре 2023 года за проведение «голой» вечеринки блогера оштрафовали на 100 тыс. руб. Скандальное мероприятие состоялось в московском клубе Mutabor, среди гостей Ивлеевой были звезды шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Дмитрий Билан.

На фоне «голой вечеринки» Ивлеевой заинтересовались налоговые органы. Мероприятие возмутило ряд депутатов, активистов и общественных организаций, которые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Связанных с Ивлеевой юрлиц заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса, по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб.