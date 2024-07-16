Полиция США застрелила мужчину недалеко от Республиканского съезда

В американском городе Милуоки, где проходит съезд республиканской партии США, полиция застрелила подозрительного мужчину в трех километрах от места проведения мероприятия. Об этом сообщил местный телеканал WISN в соцсети X.

Телеведущая WISN Диана Гутьеррес также написала в X, что очевидцы слышали пять выстрелов возле 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки. По ее словам, стрельба произошла всего в нескольких кварталах от места проведения съезда.

По данным nbc4i, на место происшествия был вызван окружной судмедэксперт, что указывает на смерть подозреваемого. Никто из полицейских не пострадал в результате стрельбы.

Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Он появился на публике впервые после покушения в Милуоки, на съезде Республиканской партии США, который начался 15 июля.

Кандидат от Республиканской партии США пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля по касательной задела его правое ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены. Стрелка, которым оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, на месте застрелили агенты Секретной службы США, отвечающие за охрану экс-президента.