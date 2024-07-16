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Военная операция на Украине ,  
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Обвинившая Сырского и Залужного депутат Рады попала в базу «Миротворца»

Сюжет
Военная операция на Украине
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая попала в базу сайта «Миротворец», там размещены ее личные данные. Создатели сайта публикуют информацию о людях, которых считают врагами Украины.

Авторы публикации обвиняют Безуглую в «публичных действиях, направленных на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины». В частности, депутату вменяют:

  • дискредитацию Вооруженных сил Украины;
  • действия, совершенные с целью раскола украинского гражданского общества;
  • сознательное распространение гостайны.

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Деятельность Безуглой в период с 2022 по 2024 год «против руководства ВСУ» назвали системной и спланированной в интересах российской стороны.

Безуглая неоднократно выступала с критикой военного руководства Украины. В начале июля она заявила, что подала в Группу быстрого реагирования (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и Минобороны обвинение в адрес главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного.

По словам Безуглой, такой шаг она предприняла из-за того, что Сырский и Залужный препятствовали ее депутатской деятельности и предоставляли ей ложные сведения. Военное руководство Украины она назвала «болотом», в котором ничего не меняется.

Позже Безуглая обвинила Сырского и его окружение в том, что они «не верят в победу» Украины.

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Персоны
Верховная рада Украины депутат «Миротворец» Валерий Залужный Александр Сырский
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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