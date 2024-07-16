Суд в Москве оставил под арестом гендиректора WorldSkills Russia

Роберт Уразов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд отказал в жалобе защиты генерального директора АНО «Ворлдскиллс Россия» Роберта Уразова и оставил его под стражей по делу о мошенничестве, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации пресс-службы.

Уразова обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. 20 июня его и руководителя аппарата «Вордскиллс Россия» Данира Мухаметзянова задержали, а на следующий день арестовали на два месяца. Уразов пробудет под стражей до 19 августа, а Мухаметзянов — до 18 августа. Гендиректору может грозить до 10 лет лишения свободы.

Агентство «Ворлдскиллс Россия» создали в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Его главной задачей была популяризация рабочих профессий, в том числе с помощью проведения национальных чемпионатов. Учредители агентства — правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Уразов возглавил АНО «Ворлдскиллс Россия» в 2014 году, до этого он был помощником министра по развитию Дальнего Востока и членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Как рассказал источник РБК в правительстве, в отношении агентства проводилась финансовая проверка, которая и выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн руб.