Суд назвал причину ареста гендиректора «Ворлдскиллс России»

Гендиректора и руководителя аппарата «Ворлдскиллс России» отправили в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В СК считают, что Уразов отправлял в Роструд ложные данные о заключаемых срочных договорах

Роберт Уразов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Генеральный директор АНО «Ворлдскиллс России» Роберт Уразов, по версии следствия, в целях личного обогащения предоставлял ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд, его арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уразова Роберта Наилевича сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Уразов действовал совместно с другими сотрудниками АНО «Ворлдскиллс России». Вторым фигурантом дела стал руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Его также отправили в СИЗО на два месяца.

Уразова и Мухаметзянова задержали 20 июня. Источник РБК в правительстве сообщал о проведении финансовой проверки в Агентстве развития профессий и навыков, в результате которых были выявлены претензии по выданным Минпросвещения субсидиям на сумму более 300 млн руб. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Агентство («Ворлдскиллс России») создали в 2020 году по поручению президента Владимира Путина, его главной задачей была популяризация рабочих профессий, в том числе с помощью проведения национальных чемпионатов. Учредители агентства — правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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Международное движение популяризации рабочих профессий появилось в Европе после Второй мировой войны, впоследствии была создана международная некоммерческая организация WorldSkills International (WSI). Россия присоединилась к движению в 2012 году, однако после начала военной операции на Украине WorldSkills Russia исключили из состава WSI.

Уразов возглавил АНО «Ворлдскиллс Россия» в 2014 году, до этого он был помощником министра по развитию Дальнего Востока и членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив. В 2022 году в интервью «Ведомостям» он говорил о реформировании организации после выхода из WSI, но при этом исключал последствия для ее работы из-за сложившейся ситуации.