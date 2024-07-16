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Военная операция на Украине ,  
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СК проверит видео с расстрелом «азовцами» российского военного

СК начнет расследование расстрела российского военного солдатами «Азова»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Следственный комитет расследует обстоятельства убийства российского военнослужащего солдатами из украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — уточнили в ведомстве.

15 июля в телеграм-канале украинского батальона «Азов» появилось видео, на котором украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненого российского военного, сидящего в траншее.

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До этого, 6 июля, газета The New York Times сообщила со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, что двое украинских солдат застрелили военного, который просил о медицинской помощи «на смеси ломаного английского и русского». Тогда СК тоже начал расследование.

Убийство военнопленных нарушает ст. 13 Женевской конвенции. Согласно ей «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

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Теги
Следственный комитет Украина батальон Азов убийство военнопленные
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