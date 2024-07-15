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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Курской области предупредили об опасности атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей быть бдительными и заверил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Над Курской областью за сутки сбили 15 дронов
Политика

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

За прошедшие сутки над Курской областью уничтожили 15 дронов, сообщил ране Смирнов. Один из аппаратов повредил здание Суджанского сельскохозяйственного техникума, рассказал он. Глава региона добавил, что в девяти населенных из-за атак возникли перебои с энергоснабжением.

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Теги
Курская область беспилотники Алексей Смирнов
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