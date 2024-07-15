Жителей Курской области предупредили об опасности атаки дронов
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей быть бдительными и заверил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.
За прошедшие сутки над Курской областью уничтожили 15 дронов, сообщил ране Смирнов. Один из аппаратов повредил здание Суджанского сельскохозяйственного техникума, рассказал он. Глава региона добавил, что в девяти населенных из-за атак возникли перебои с энергоснабжением.
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