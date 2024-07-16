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Военная операция на Украине ,  
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В ООН начали проверку данных об убийстве бойцами ВСУ российского пленного

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверяет публикацию газеты The New York Times (NYT) об убийстве раненого российского пленного украинскими военными. Об этом ТАСС сообщила представитель управления Элизабет Троссел.

Немецкий врач Каспар Гроссе, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, рассказал NYT, что двое солдат застрелили военного, который просил о медицинской помощи «на смеси ломаного английского и русского».

Он рассказал о еще нескольких убийствах, которые совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, куда входят иностранцы.

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Издание отметило, что других доказательств, помимо слов медика, нет. Командир The Chosen Company, бывший служащий Нацгвардии США Райан О'Лири в разговоре с газетой опроверг, что члены его отряда совершали военные преступления.

Согласно ст. 13 Женевской конвенции, любые незаконные действия или бездействие, которые угрожают здоровью военнопленного или приводят к его смерти, запрещаются.

Следственный комитет России начал расследование. В Кремле назвали «фашистами» военных, расстрелявших российского пленного.

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ООН военное преступление The New York Times Украина
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