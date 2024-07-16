Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне
Власти Херсонской области запретили розничную продажу крепкого алкоголя в 15-километровой зоне от линии соприкосновения. Указ опубликовал глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
Ограничение распространяется на все магазины и заведения общепита, подчеркнул губернатор. В случае нарушения указа предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. для компаний.
«Продажа слабоалкогольных напитков — пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи — по-прежнему разрешается», — отметил Сальдо.
В Херсонской области с 9 ноября 2022 года по 8 июля 2024 года действовал полный запрет продажи алкоголя.
С 1 августа в регионе введут особый режим пребывания на территориях в 15 км от линии соприкосновения. Сначала требование вступит в силу в Каховском муниципальном округе, а к концу августа — на остальных территориях.
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