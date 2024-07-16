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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Власти Херсонской области запретили розничную продажу крепкого алкоголя в 15-километровой зоне от линии соприкосновения. Указ опубликовал глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Ограничение распространяется на все магазины и заведения общепита, подчеркнул губернатор. В случае нарушения указа предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. для компаний.

«Продажа слабоалкогольных напитков — пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи — по-прежнему разрешается», — отметил Сальдо.

В Херсонской области с 9 ноября 2022 года по 8 июля 2024 года действовал полный запрет продажи алкоголя.

В Херсонской области запретили продажу алкоголя
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Фото:Владимир Бондаренко / ТАСС

С 1 августа в регионе введут особый режим пребывания на территориях в 15 км от линии соприкосновения. Сначала требование вступит в силу в Каховском муниципальном округе, а к концу августа — на остальных территориях.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо запрет на продажу алкоголя
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