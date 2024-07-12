В Херсонской области введут особый режим пребывания в приграничных зонах

Павел Филипчук и Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Особый режим пребывания гражданских лиц на территориях в 15 км от линии фронта начнет действовать в Херсонской области с 1 августа, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Доступ в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам согласно инструкции об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы Херсонской области», — уточнил он.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

По словам губернатора, 1 августа 2024 года требование вступит в силу в Каховском муниципальном округе. На всех территориях в пределах 15-километровой зоны новые меры начнут действовать к 31 августа.

Херсонская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. В частности, 6 июля украинский дрон атаковал фургон в поселке Новая Маячка. Тогда пострадали три человека.