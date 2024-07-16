Песков: число выступающих за переговоры с Россией украинцев будет только больше

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Число украинцев, выступающих за переговоры с Россией, будет увеличиваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью порталу Life.ru.

Так он прокомментировал результаты опроса аналитического центра имени Александра Разумкова. Жителям Украины задали вопрос: «Как вы считаете, пришло ли время для начала официальных мирных переговоров Украины и России?» 44% опрошенных посчитали, что время пришло, еще 35% отрицательно ответили на вопрос.

«Большинство украинцев по-прежнему выступает против переговоров с Россией. Но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания, которая работает в стране. Работает она весьма искусно и массированно», — добавил Песков.

Он отметил, что процент желающих переговоров украинцев внушает оптимизм и наводит на мысли о том, что динамика общественного мнения в стране меняется. Постепенно число людей, которые поддержат переговорный процесс, вырастет, уверен Песков.

Как показал опрос аналитического центра, меньше всего к переговорам готовы украинцы на востоке страны, живущие в подконтрольных Киеву частях Луганской и Донецкой областей, а также Харьковской и Днепропетровской областей. Среди них всего 33% выступили за процесс урегулирования конфликта. Больше всего за переговоры выступили жители юга с подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, а также из Николаевской и Одесской областей — 60%.

Опрос проводили с 20 по 28 июня 2024 года. В нем приняли участие 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. В это число не входили те, кто принимает участие в боевых действиях.