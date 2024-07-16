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Политика ,  
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Песков опроверг замедление работы WhatsApp в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль не располагает информацией о замедлении в стране работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В ответ на вопрос о замедлении WhatsApp в отдельных регионах России пресс-секретарь ответил: «Нет, мне неизвестно об этом». По словам Пескова, меры могут быть связаны «с антитеррористической борьбой», однако «никакого замедления нет».

Хинштейн обусловил работу WhatsApp в России «терпением государства»
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

В Дагестане 8 июля начали замедлять работу WhatsApp из-за распространения призывов к участию в экстремистских акциях, рассказал источник ТАСС. Руководство мессенджера не стало удалять рассылки, несмотря на требования профильных ведомств.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что власти пока не приняли решение о блокировке WhatsApp. Если администрация мессенджера продолжит отказываться от сотрудничества с российскими властями, «терпению государства наступит конец», предупредил он.

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Теги
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