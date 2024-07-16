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Военная операция на Украине ,  
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Медведев призвал казнить ответственных за расстрел военнопленных России

Медведев: расстрелявших российского военнопленного нужно казнить по праву войны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украинских военных, занимающихся убийством российских военнопленных, следует казнить, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал данные о раненом российском пленном, которого убили выстрелом в голову.

Впервые об убийстве пленного написала газета The New York Times со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева. По словам Гроссе, двое украинских солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». Помимо него были убиты еще двое российских военных, сдавшихся в плен. В связи с этим Следственный комитет России начал расследование.

Убийство военнопленных нарушает ст. 13 Женевской конвенции. Согласно ей, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

Медведев, в свою очередь, заявил, что его «товарищи» обсуждают произошедшее со ссылкой на Женевские конвенции.

«Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только «убей»! <...> Только тотальные казни. <...> Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — написал зампред Совбеза.

Медведев процитировал стихотворение Константина Симонова «Убей его!». Он написал его в ходе Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой стихотворения призывает убивать немцев.

Годами позже правозащитник Алексей Симонов, сын поэта, вспомнил, что его отец после войны перестал читать это произведение, когда его об этом просили. «Я больше не читаю это стихотворение, оно слишком много людей убило», — сказал тогда, согласно воспоминаниям, Константин Симонов.

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Гроссе заявил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят воюющие на стороне Украины иностранцы.

Командир The Chosen Company, бывший член Нацгвардии США Райан О'Лири в разговоре с газетой опроверг, что члены его отряда совершали военные преступления. По словам военного, эпизода с выстрелами в просившего помощи российского солдата не было.

Представители украинских военных, с которыми связалась NYT, сообщили, что все сведения «будут тщательно изучены и проверены».

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев военнопленные казнь Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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