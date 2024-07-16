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Общество ,  
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Сербский спецназ убил мужчину, застрелившего семейную пару

Фото: Fabian Strauch / Global Look Press
Фото: Fabian Strauch / Global Look Press

Бойцы Специального антитеррористического подразделения Сербии нейтрализовали 89-летнего мужчину, который убил семейную пару. Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

«Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться, с ружьем в руках противостоял полиции, <...> его убили», — приводит слова Дачича пресс-служба МВД.

Убитый застрелил мужчину и женщину, а также ранил еще одного человека в селе Топольница в окрестностях Майданпека. Как отмечает RTS, инциденту предшествовала ссора.

Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии
Общество
Фото:Antonio Bronic / Reuters

В мае 2023 года в сербском муниципалитете Младеновац мужчина расстрелял группу людей из автоматического оружия и скрылся с места происшествия. Жертвами стали восемь человек, включая сотрудника полиции, еще 14 человек получили ранения. Позднее стрелка задержали.

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Сербия спецназ двойное убийство
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