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Военная операция на Украине ,  
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В очереди перед Крымским мостом скопилась 1 тыс. машин

На Крымском мосту со сторону Тамани скопилась очередь из 1 тыс. машин
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 7:00 мск скопилась 1 тыс. машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

Очередь образовалась со стороны Тамани. Время ожидания составит более двух часов, отмечается в публикации. Со стороны Керчи проезд свободный.

Минобороны сообщило, что минувшей ночью у западного побережья Крыма сбили беспилотник.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Накануне, 15 июля, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за ночь — сначала для отражения атаки дронов, а позднее из-за ракетной опасности. По данным Минобороны, над Крымом сбили шесть дронов. К утру с обеих сторон моста выстроилась очередь машин.

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