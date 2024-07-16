В очереди перед Крымским мостом скопилась 1 тыс. машин

На Крымском мосту со сторону Тамани скопилась очередь из 1 тыс. машин

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 7:00 мск скопилась 1 тыс. машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

Очередь образовалась со стороны Тамани. Время ожидания составит более двух часов, отмечается в публикации. Со стороны Керчи проезд свободный.

Минобороны сообщило, что минувшей ночью у западного побережья Крыма сбили беспилотник.

Накануне, 15 июля, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за ночь — сначала для отражения атаки дронов, а позднее из-за ракетной опасности. По данным Минобороны, над Крымом сбили шесть дронов. К утру с обеих сторон моста выстроилась очередь машин.