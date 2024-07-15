В Севастополе предупредили об угрозе баллистических ракет
В Севастополе объявлена ракетная опасность, сообщил губерантор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем! Баллистика», — написал он. Публикация появилась в 6:01 мск, через 13 минут сигнал отменили.
Сигнал «Баллистика!» ввели в регионе в начале июля. Как пояснил Развожаев, после поступления такого сигнала есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.
Ранее ночью Развожаев сообщил, что над Севастополем отражают атаку беспилотников. Он привел данные только об одном сбитом дроне — его уничтожили у мыса Фиолент. Обломки упали на территории частного дома, никто не пострадал.
Во время отражения атаки на Крымском мосту перекрывали движение автомобилей. В очереди скопились свыше 1 тыс. машин. После объявления ракетной опасности движение по мосту вновь перекрыли.
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