США пожелали удачи России на время ее председательства в Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США) (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель пожелал удачи России, которая с июля стала председателем Совета безопасности ООН. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

Один из журналистов спросил его, может ли он как-то прокомментировать переход к России председательства в Совбезе ООН.

«Не могу [прокомментировать] на самом деле. Мы желаем им удачи», — ответил Патель.

Представительство в Совете безопасности ООН перешло к России с 1 июля. До этого на данном посту находилась Южная Корея. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)