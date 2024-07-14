Над Курской областью за сутки сбили 15 дронов
Над Курской областью стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы за сутки перехватили и уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В результате атаки в Судже загорелась телевизионная вышка, пожар потушили, рассказал губернатор. Кроме того, осколки сброшенных с дронов взрывных устройств повредили окна и фасад административного здания на заправке, а также здания Суджанского сельскохозяйственного техникума.
В населенных пунктах Локоть, Реза и Красный Пахарь из-за повреждения линий электропередач было нарушено электроснабжение, отметил Смирнов. Ремонт продолжат, когда позволит обстановка. Подачу света восстановили в Коренево, Козино, Городище, Урусы, Дроновка, Неониловка, добавил он.
В селе Попово-Лежачи в результате сброса взрывного устройства загорелось поле. В поселке Теткио дрон повредил легковой автомобиль.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. В частности, ночь на 11 июля пять аппаратов сбили над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.
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