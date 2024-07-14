Смирнов: над Курской областью за сутки уничтожили 15 беспилотников

Над Курской областью за сутки сбили 15 дронов

Над Курской областью стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы за сутки перехватили и уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В результате атаки в Судже загорелась телевизионная вышка, пожар потушили, рассказал губернатор. Кроме того, осколки сброшенных с дронов взрывных устройств повредили окна и фасад административного здания на заправке, а также здания Суджанского сельскохозяйственного техникума.

В населенных пунктах Локоть, Реза и Красный Пахарь из-за повреждения линий электропередач было нарушено электроснабжение, отметил Смирнов. Ремонт продолжат, когда позволит обстановка. Подачу света восстановили в Коренево, Козино, Городище, Урусы, Дроновка, Неониловка, добавил он.

В селе Попово-Лежачи в результате сброса взрывного устройства загорелось поле. В поселке Теткио дрон повредил легковой автомобиль.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. В частности, ночь на 11 июля пять аппаратов сбили над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.