Кадыров напомнил о технике безопасности из-за взрыва на стройке в Чечне
Глава республики Рамзан Кадыров в связи со взрывом на стройке в регионе, который унес жизни пяти человек, напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал привлечь виновных к ответственности. «Случившееся еще раз напоминает нам о важности соблюдения правил безопасности при работе», — написал он.
По данным Кадырова, в инциденте пострадали 26 человек, среди которых были в том числе жители Дагестана. Всем им оказывают помощь в чеченских больницах, но при необходимости их перевезут в другие города. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь заявил о готовности помочь Чечне.
Взрыв произошел 15 июля на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» — гидроэлектростанции в Итум-Калинском районе Чечни. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон. Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в республиканскую больницу в Грозном.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
Сейчас в Чечне работает одна малая ГЭС, еще две строятся. В частности, разработаны проекты строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Аргун. На берегу этой реки находится и Башин-Кали.
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