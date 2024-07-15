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Общество ,  
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Кадыров напомнил о технике безопасности из-за взрыва на стройке в Чечне

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава республики Рамзан Кадыров в связи со взрывом на стройке в регионе, который унес жизни пяти человек, напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал привлечь виновных к ответственности. «Случившееся еще раз напоминает нам о важности соблюдения правил безопасности при работе», — написал он.

По данным Кадырова, в инциденте пострадали 26 человек, среди которых были в том числе жители Дагестана. Всем им оказывают помощь в чеченских больницах, но при необходимости их перевезут в другие города. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь заявил о готовности помочь Чечне.

В Чечне возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на стройплощадке
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Взрыв произошел 15 июля на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» — гидроэлектростанции в Итум-Калинском районе Чечни. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон. Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в республиканскую больницу в Грозном.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Сейчас в Чечне работает одна малая ГЭС, еще две строятся. В частности, разработаны проекты строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Аргун. На берегу этой реки находится и Башин-Кали.

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Рамзан Кадыров Чечня взрыв газа МЧС
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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