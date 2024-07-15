В Чечне возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на стройплощадке

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газовых баллонов на строительной площадке гидроэлектростанции в Итум-Калинском районе Чечни, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

«По факту происшествия в селе Башин-Кали Итум-Калинского района возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой». Пять человек погибли, все они были работниками стройки. Не менее 26 человек пострадали; получивших легкие и средние травмы отвезли в Шатойскую больницу, пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в республиканскую больницу в Грозном.

Сейчас в Чечне работает одна малая ГЭС, еще две строятся. В частности, разработаны проекты строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Аргун. На берегу этой реки находится и Башин-Кали.