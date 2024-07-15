Россиянина задержали в Турции на украинской яхте по запросу Интерпола

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Турецкие полицейские задержали на яхте россиянина, разыскиваемого по «красному» бюллетеню Интерпола, сообщает TRT Haber.

По данным правоохранительных органов Турции, задержанный — 58-летний россиянин с инициалами А.П., его разыскивают российские власти за взяточничество. Власти Антальи, где поймали мужчину, узнали, что тот собирался попасть в другую страну из Турции по морю. Вместе с россиянином на судне под флагом Украины задержали его сына. Как уточняет TRT Haber, у А.П. было турецкое гражданство, но мужчина лишился его через два года после того, как был объявлен в розыск.

При обыске на судне полицейские конфисковали €7 тыс., $5 тыс., 200 тайских батов, паспорта Турции и России, а также различную технику. Помимо россиян были задержаны граждане Азербайджана и Украины, их впоследствии отпустили.

В апреле в рамках дела о растрате 330 млн руб. в РЖД в розыск объявили российского бизнесмена Вячеслава Шеянова, однако после обращения его адвоката Интерпол приостановил эти действия. Личные данные Шеянова в базе Интерпола заблокированы на период, пока комиссия по контролю за файлами будет изучать аргументы юриста предпринимателя. Она примет решение либо о полном прекращении, либо о возобновлении розыска. Шеянова объявили в розыск в октябре 2022 года.