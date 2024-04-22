Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн руб. в РЖД

Бизнесмен Шеянов, владевший прачечной по стирке белья из поездов, вместе с экс-главой ФПК Акуловым и директором прачечной Ворониным подозреваются в хищении 330 млн руб. у ФПК. Акулов и Воронин находятся под домашним арестом

В рамках дела о растрате 330 млн руб. в РЖД в розыск был объявлен бизнесмен Вячеслав Шеянов, но Интерпол по обращению его адвоката приостановил розыск, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление Интерпола.

Личные данные Шеянова в базе Интерпола заблокированы на период, пока комиссия по контролю за файлами будет изучать аргументы юриста предпринимателя. Она примет решение либо о полном прекращении розыска, либо о его возобновлении.

Шеянова объявили в розыск полтора года назад, в октябре 2022-го после заочного ареста по решению Мещанского суда Москвы.

Еще два фигуранта дела — экс-глава ФПК Михаил Акулов и гендиректор ООО «Мехпрачечная СвЖД» (Свердловская железная дорога; компания занималась стиркой постельного белья, используемого в поездах РЖД) Андрей Воронин. По версии следствия, Шеянов, являвшийся бенефициаром «Мехпрачечной», был организатором этой преступной группы. В период с 2008 по 2016 год они похитили 330,5 млн руб., используя служебное положение Акулова.

В рамках схемы присвоения средств ФПК и «Мехпрачечная», которая была крупнейшим подрядчиком РЖД, заключили договоры оказания услуг (в 2010 году) и инвестирования (в 2012-м). По первому соглашению компания Шеянова получила «повышенный доход» незаконно, поскольку ее расценки были на 5% выше тех, что предлагали другие контрагенты; по второму в Екатеринбурге должна была появиться новая прачечная, но она не была построена, утверждает следствие. Выделенные на проект 300 млн руб. были похищены.

В январе прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по этому делу и вернула его следователям. Незадолго до этого Акулова и Воронина, которые ранее находились в СИЗО, перевели под домашний арест.

Прокуратура обратила внимание на аргумент защиты, согласно которому в 2019 году ФПК воспользовалась банковской гарантией, предоставленной подрядчиком, и по ней вернула 300 млн руб. через ЮниКредит Банк. На этом основании адвокаты просили прекратить уголовное преследование своих подзащитных.