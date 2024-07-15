Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Global Look Press)

Силы российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Кроме того, ПВО уничтожила за день 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, добавили в министерстве.

По его данным, всего с февраля 2022 года сбито 628 самолетов Вооруженных сил Украины и 27 622 беспилотника.

Такой же истребитель был сбит в ходе военной операции на Украине 10 июля, также сообщало Минобороны.

До этого аналогичную машину уничтожили 4 июля, Минобороны тогда показало кадры уничтожения самолета «Искандером».