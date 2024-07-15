Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29
Силы российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Кроме того, ПВО уничтожила за день 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, добавили в министерстве.
По его данным, всего с февраля 2022 года сбито 628 самолетов Вооруженных сил Украины и 27 622 беспилотника.
Такой же истребитель был сбит в ходе военной операции на Украине 10 июля, также сообщало Минобороны.
До этого аналогичную машину уничтожили 4 июля, Минобороны тогда показало кадры уничтожения самолета «Искандером».
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