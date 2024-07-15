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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Global Look Press)

Силы российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Кроме того, ПВО уничтожила за день 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, добавили в министерстве.

По его данным, всего с февраля 2022 года сбито 628 самолетов Вооруженных сил Украины и 27 622 беспилотника.

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ
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Такой же истребитель был сбит в ходе военной операции на Украине 10 июля, также сообщало Минобороны.

До этого аналогичную машину уничтожили 4 июля, Минобороны тогда показало кадры уничтожения самолета «Искандером».

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине МиГ-29
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