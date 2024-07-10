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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении самолета МиГ-29 ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия в зоне военной операции на Украине уничтожила за сутки самолет МиГ-29 и четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ», — добавили в сообщении.

Кроме того, российские военные сбили 55 украинских беспилотников, четыре американские ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ
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4 июля российские военные также уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ, Минобороны показало кадры уничтожения самолета «Искандером». Военное ведомство также отчитывалось о сбитом МиГ-29 2 июля.

Теги
ВСУ МиГ-29 Минобороны БПЛА
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