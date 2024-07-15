Пожар охватил почти 40 построек на базах отдыха под Новороссийском
Пожар охватил 38 построек на двух базах отдыха под Новороссийском, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
Повреждения получили 30 зданий на базе «Романтик» и восемь на территории комплекса «Голубая волна». Кроме того, в результате ЧП повреждены пять автомобилей.
Огонь тушат с помощью самолетов авиации МЧС России.
«На месте работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами», — говорится в сообщении.
Пожар в районе хутора Дюрсо, где находятся базы отдыха, начался 14 июня. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на комплексы «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». С этих территорий эвакуировали более 500 человек. Огонь распространился по площади 62 га, в Новороссийске ввели режим ЧС.
Полиция устанавливает причины пожара, один человек пострадал в результате ЧП.
В тушении пожара задействованы больше 250 человек. Краевая администрация сообщала, что локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. МВД завело уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса — уничтожение/повреждение лесных насаждений.
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