 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке

Жительницу Перми обвинили в убийстве 9-летнего сына, его тело нашли на помойке
СК предъявил обвинение жительнице Перми в убийстве девятилетнего сына, его тело нашли 12 июля в чемодане рядом с мусорными контейнерами. Женщина свою вину не признала, ей грозит до 20 лет лишения свободы

34-летней жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане рядом с мусорными контейнерами, сообщили в пресс-службе СК.

Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке
Video

По версии следователей, в ночь на 12 июля женщина задушила ребенка и оставила на его теле колото-резаные раны. Убийство произошло в квартире обвиняемой в Мотовилихинском районе города.

Тело ребенка обнаружили в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Женщина свою вину не признала. СК намерен ходатайствовать о ее аресте.

«РИА Новости» узнало, что пойманный за убийство ребенка был военнопленным
Политика
Следователи СКР на месте преступления

Чемодан с телом мальчика обнаружили бездомные, пишет телеграм-канал Mash. Подозреваемую задержали 13 июля, ей оказалась Ирина Шатова. Женщина пряталась на чердаке местного отеля «Жемчужина». Портал 59.ru со ссылкой на соседа Шатовой пишет, что у нее было трое детей — два сына и дочь. Женщина ушла от отца убитого ребенка два года назад и проживала с другим мужчиной.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Пермь убийство Следственный комитет ребенок
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало, что пойманный за убийство ребенка был военнопленным
Политика
На западе Москвы произошло заказное убийство
Общество
В Сергиевом Посаде произошло убийство в храме Петра и Павла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Эксперты рассказали, кто из охранников Трампа сделал ошибки, а кто — нет Политика, 17:11
В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро Спорт, 16:50
Секретная служба ответила на данные об отказе усилить охрану Трампа Политика, 16:46
Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти Общество, 16:40
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха Общество, 16:36
Кейт Миддлтон пришла на мужской финал Уимблдона Спорт, 16:35
В двух городах Сумской области прогремели взрывы Политика, 16:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тарасова поддержала решение Трусовой возобновить карьеру Спорт, 16:04
МИД Польши анонсировал рост военных расходов Политика, 16:02
С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек из-за пожара Общество, 15:55
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке Общество, 15:51
В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными Спорт, 15:49
Покушение на Трампа. Главное Политика, 15:37
Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла в семь раз Общество, 15:33