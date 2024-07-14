Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке
34-летней жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане рядом с мусорными контейнерами, сообщили в пресс-службе СК.
По версии следователей, в ночь на 12 июля женщина задушила ребенка и оставила на его теле колото-резаные раны. Убийство произошло в квартире обвиняемой в Мотовилихинском районе города.
Тело ребенка обнаружили в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Женщина свою вину не признала. СК намерен ходатайствовать о ее аресте.
Чемодан с телом мальчика обнаружили бездомные, пишет телеграм-канал Mash. Подозреваемую задержали 13 июля, ей оказалась Ирина Шатова. Женщина пряталась на чердаке местного отеля «Жемчужина». Портал 59.ru со ссылкой на соседа Шатовой пишет, что у нее было трое детей — два сына и дочь. Женщина ушла от отца убитого ребенка два года назад и проживала с другим мужчиной.
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