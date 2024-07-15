Минобороны: над тремя регионами России сбили и перехватили шесть БПЛА

Над тремя регионами России сбили и перехватили шесть БПЛА

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные уничтожили или перехватили шесть украинских беспилотников над тремя российскими регионами утром 15 июля, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Три БПЛА сбили над Курской областью, два — в Брянской. Еще один дрон перехватили над территорией Орловской области.

Утром 15 июля глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о трех сбитых в Железногорском районе украинских БПЛА самолетного типа. О пострадавших или разрушениях информации нет.

В Брянской области неоднократно сообщали о сбитых на территории региона дронах. Утром по одному БПЛА сбили в Комаричском и Севском районах региона, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Над территорией Орловской области средствами радиолокационной борьбы нейтрализовали один украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков.



В ночь на 15 июля российские военные сбили 22 дрона над тремя регионами. В частности, в Брянской области уничтожили 15 БПЛА.