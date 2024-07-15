 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над тремя регионами России сбили и перехватили шесть БПЛА

Минобороны: над тремя регионами России сбили и перехватили шесть БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные уничтожили или перехватили шесть украинских беспилотников над тремя российскими регионами утром 15 июля, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Три БПЛА сбили над Курской областью, два — в Брянской. Еще один дрон перехватили над территорией Орловской области.

Утром 15 июля глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о трех сбитых в Железногорском районе украинских БПЛА самолетного типа. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Над тремя российскими регионами за ночь сбили 22 дрона
Политика
Фото:Минобороны России

В Брянской области неоднократно сообщали о сбитых на территории региона дронах. Утром по одному БПЛА сбили в Комаричском и Севском районах региона, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Над территорией Орловской области средствами радиолокационной борьбы нейтрализовали один украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков.

В ночь на 15 июля российские военные сбили 22 дрона над тремя регионами. В частности, в Брянской области уничтожили 15 БПЛА.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Орловской области вывели из строя украинский дрон
Политика
Над тремя российскими регионами за ночь сбили 22 дрона
Политика
Над Брянской областью сбили еще пять дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Мать найденного мертвым на помойке в Перми мальчика признала вину Общество, 10:08
Вместо Windows, HP и Cisco: как рождается и из чего состоит «Рособлако» Pro, 10:03
В Москве запустили рекордное для первого полугодия количество новостроек Недвижимость, 10:02
На Кубани потушили загоревшиеся турбазы Общество, 09:53
«Известия» узнали о звонках мошенников россиянам под видом коммунальщиков Финансы, 09:45
«Роснано» досрочно погасило «исторический» долг Бизнес, 09:38
Росреестр сообщил о двух рекордах по онлайн-сделкам с жильем в Москве Недвижимость, 09:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 09:29
Месси выиграл Кубок Америки и побил рекорд по трофеям Спорт, 09:26
Над тремя регионами России сбили и перехватили шесть БПЛА Политика, 09:25
Какие обещания работодателя должны насторожить кандидатов — 10 вариантов Pro, 09:22
Трамп допустил, что Байден попросит прекратить два дела против него Политика, 09:15
Трамп назвал «фантастической» работу Секретной службы после покушения Политика, 09:10
При пожаре на базах отдыха под Новороссийском пострадали два человека Общество, 09:08